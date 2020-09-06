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ضبط شخصين لسرقتهما وحدة تحكم خطوط التليفونات الأرضية بالنزهة

بقصد بيعها كخردة.
أماني عوض 3:20 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20 3:20 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين سرقت وحدة تحكم خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على وحدة تحكم خاصة بخطوط التليفونات الأرضي “مجهولة المصدر”، أثناء تواجدهما بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب المغافلة، من داخل غرفة التحكم بخطوط التليفون الأرضي، الكائنة بالمنطقة محل ضبطهما بقصد التصرف فيها بالبيع (كخردة).

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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