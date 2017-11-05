ضبط شخصين لتزييف العملات المالية بالمنتزه

مها يونس:وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه شرق الإسكندرية، تفيد بقيام كل من المدعو "ح ا ا" البالغ من العمر 51 عاما، صاحب مطبعة، والسابق اتهامه في قضية "تزوير عملة"، والمدعو "ه م ا" والبالغ 46 عاما، عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية، متخذان م

مها يونس:

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه شرق الإسكندرية، تفيد بقيام كل من المدعو “ح ا ا” البالغ من العمر 51 عاما، صاحب مطبعة، والسابق اتهامه في قضية “تزوير عملة”، والمدعو “ه م ا” والبالغ 46 عاما، عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية، متخذان من مطبعة الأول الكائنة بمنطقة المندرة قبلي، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم استهداف المطبعة عقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم ضبط المتهمين، وضُبط بالمطبعة “كمية من العملات المالية المقلدة فئة المائتان جنيه وقدرها 11400 جنيه، وعدد 3 أجهزة حاسب آلي، عدد 2 ماكينة طباعة”.

وضبطت بعض الشهادات المنسوب صدورها للجامعات المصرية “مقلدة” كمية من الأدوات وأحبار الطباعة والأوراق الخاصة بتقليد العملات النقدية، والأدوات المستخدمة في تزييف العملة والمحررات الرسمية”.



وبمواجهة المتهمين اعترفا قيامهما بالتزوير، وتم التحفظ عليهما والمضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.