ضبط شخصين لترويجهما لحفل رأس السنة بقاعة أفراح بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية -اليوم الأحد- القبض على مالك قاعة أفراح ومنظم حفلات بتهمة الترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لبعض الإعلانات لتنظيم حفل رأس السنة بقاعة الأفراح.

واتضح من الفحص بعد رصد الإعلانات، أن قاعة الأفراح ملك الأول كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، واعتزامهما بيع تذاكر الحفلة للجمهور.

وبمواجهتهما أقرا بنشر الإعلانات ورغبتهما في تنظيم الحفلة المشار إليها، بغرض تحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

كانت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- قد أعلنت عن تحرير 905 مخالفات للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8610 سائقين نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وضبط 404 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 2847 أرجيلة، وأكدت الداخلية على أنه جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

