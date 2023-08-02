ضبط شخصين لاتهامهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية من “عملات أجنبية، محلية”، 3 هواتف محمول، سيارة ملك أحدهما.

وبمواجهة اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.