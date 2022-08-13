ضبط شخصين بسبب التنقيب عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة الحفر والتنقيب عن الآثار ، أسفل عقار في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة ، قد كشفت أن شخصين وراء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهما أثناء التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 12 متر، أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.