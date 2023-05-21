ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من حصيلة المخدرات في الإسماعيلية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية بتعاملات 15 مليون جنيه.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية ضد شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية- لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

واتضح من الفحص جمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدر القيمة المالية لممتلكات المتهمين بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.