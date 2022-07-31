ضبط شخصين بتهمة سرقة صندوقي إشارات قطارات السكة الحديدية في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة سرقة صندوقي إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا بسرقة صندوقي إشارات في المنطقة بين قريتي ميت السباع – شبلنجة، بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه بتصرفه في المسروقات بالبيع لشخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية، والإحالة إلى النيابة العسكرية.