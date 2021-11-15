ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة أطباء في الشرقية

مزاولة المهنة وإدارة منشأة طبية.

ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة أطباء في الشرقية
أماني عوض

أماني عوض

11:41 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية من ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة أطباء، وذلك أثناء مزاولتهما مهنة الطب وإدارتهما منشأة طبية بدون ترخيص.

وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 6 شهادات منسوب صدورها لبعض الجهات المجهولة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه “معلقة على حوائط العيادة”.

وعثر رجال الشرطة على أجهزة طبية مختلفة، 12 أمبول مسكن، أدوات جبس لعلاج الكسور، 2 هاتف محمول عليهما صور وفيديوهات ودلائل على مزاولتهما النشاط الطبي، مبلغ مالي من حصيلة الكشف على المواطنين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أماني عوض

أماني عوض

11:41 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21