ضبط شخصين بتهمة النصب وبيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالبساتين

بعد بلاغ من 10 أشخاص.

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صرح مصدر أمني بأنه بالنسبة لما نشر بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن مقطع فيديو “بث مباشر” بعنوان “باع لهم الهوا مستريح ينصب على ضحاياه في 40 مليون جنيه بالبساتين”.



وادعى خلاله بعض الأشخاص بنصب مقاول وشريكه عليهم بمنطقة البساتين بالقاهرة، واستيلائهما على مبالغ مالية نظير تسليمهم عقود شراء وحدات سكنية “تحت الإنشاء”، وبيعها لأكثر من شخص، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وبالفحص تبين سابقة إبلاغ 10 أشخاص للأجهزة الأمنية عن تضررهم من شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة النصب عليهم بايهامهم بتوظيف أموالهم بدعوى استثمارها بمجال العقارات نظير أرباح إلا أنهما تخلفا عن الإلتزام بذلك.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزة أحدهما مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع وبيع وحدات سكنية “تحت الإنشاء” لأكثر من شخص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.