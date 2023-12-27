ضبط شخصين بتهمة النصب بالدجل والشعوذة عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج باستخدام أساليب الدجل والسحر بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت إدارة شخصين لصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أمكن تحديدهما وضبطهما على النحو التالي:

ضبط عاطل -له معلومات جنائية- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة بممارسة نشاطه الإجرامي.

وضبط عاطل -له معلومات جنائية- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة بممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر، نظير مبلغ مالي، وذلك من خلال الصفحتين المُشار إليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.