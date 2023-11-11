ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة الغربية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، من ضبط محاسب بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية.

وضبط شخص بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.