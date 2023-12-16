ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة بدر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد كشفت سائق ومالك محل لبيع الهواتف المحمولة -مقيمان بمحافظة دمياط- أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثاني، ودوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالي.

وأوضح أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثاني.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.