ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في محافظة القاهرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة ، قد كشفت عن تنقيب شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية- عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين وباستهداف العقار المشار إليه، وضبط المتهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.