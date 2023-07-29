ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمديرية أمن القاهرة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار، كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ملك أحدهما.

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار، والأدوات المستخدمة في التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.