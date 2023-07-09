ضبط شبكة لبث القنوات المشفرة من داخل غرفة بعقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص من داخل غرفة بعقار في محافظة القاهرة، ضمن مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت أن أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- يدير شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، مع إعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار بدون ترخيص وتفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه بالغرفة، وعثر بحوزته على 9 أجهزة ريسيفر، جهاز لتوزيع الإشارة، جهاز راوتر وجهاز سويتش لتوزيع الصورة، 4 قطع استقبال إشارة، وحدة كمبيوتر.

وبمواجهته اعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.