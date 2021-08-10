ضبط شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة في الدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، في إحدى قرى محافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت أن شخص -مقيم بقرية سنتماي بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية- أنشأ وأدار شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، وباستهداف المتهم المذكور أثناء إدارته الشبكة المُشار إليها.

وأمكن ضبطها بالكامل عبارة عن محطة استقبال الإشارة وفك شفرة القنوات، محطة معالجة الإشارة وإعدادها لإعادة البث، محطة التشفير وإعادة البث.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.