ضبط شبكة بث تليفزيوني للقنوات المشفرة تقدم الخدمة لـ3 آلاف مشترك في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة شخص بمحافظة القاهرة ، محطة بث تليفزيوني لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة، يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها “بدون ترخيص” في بث المحتوى المقرصن وغير مجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وباستهداف مقر الشبكة والمحل المُشار إليهما، وأمكن ضبط المذكور.

وبالتفتيش في حضوره عثر على وحدة معالجة مركزية “محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة، هاتف محمول محمل عليه دلائل تشير إلى نشاطه، 11 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطى مسافة 10 كيلو وتقدم الخدمة لـ3 آلاف مشترك نظير مبلغ مالي شهري.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات.