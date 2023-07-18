ضبط سيدة ونجلها لتصويرهما فيديو أثناء إطلاق نيران في الهواء

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر خلاله سيدة وآخر أثناء إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزتهما، في محافظة المنيا.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والقبض على إحدى السيدات ونجليها -لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة من مسدس محدث صوت، بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.