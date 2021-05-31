ضبط سيدة وشقيقها بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة.. والمتهمان: جمعنا 27 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة وشقيقها بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في محافظة القاهرة، والاستيلاء على أموال بقيمة تجاوزت 27 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

النصب بوهم التوظيف في تجارة الدواجن

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن إحدى السيدات وشقيقها -مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم- متهمين بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها لهم بمجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم إلتزامهما بذلك وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية.

المتهمان: ارتكبنا 13 واقعة

وأقرا بارتكاب 13 واقعة استيلاء بذات الأسلوب، وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية المُستولي عليها بقيمة 27 مليونًا و470 ألف جنيه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم.