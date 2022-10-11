ضبط سيدة هاربة من حكم الإعدام في قضية قتل بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول- ومحكوم عليها بالإعدام في قضية “قتل”، وذلك بمحل اختبائها بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت به، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صفع أحد الطلاب طالبة أثناء تواجدهما أمام مقر إحدى المدارس بمحافظة الغربية.



وبالفحص بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية، تبين أن طالب بالمدرسة المشار إليها، اعتدى على زميلته طالبة بذات بالمدرسة، بالصفع أمام مقر المدرسة من الخارج، وذلك على إثر توبيخه لمعاكستها أثناء تواجدها أمام مقر المدرسة.



وتبين ورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود مشاجرة أمام مقر المدرسة، وبالفحص تبين إضطلاع إدارة المدرسة باصطحاب الأطراف لداخلها ورفض أهلية الطالبة اتخاذ الإجراءات القانونية، والصلح والتراضي بين الطرفين.