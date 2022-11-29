ضبط سيدة اعتدت على «ضرتها» أثناء سيرها بالشارع في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة متهمة بالاعتداء على الزوجة الثانية لزوجها بالاشتراك مع شقيقها، وذلك أثناء سيرها في الشارع بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل عن تضررها من الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها، بسبب الاعتداء عليها بالضرب أثناء سيرها في الطريق العام، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.