ضبط سيدة استولت على أموال من المعاشات بدون حق في الإسكندرية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، سيدة استولت على مبلغ مالي من إحدى الهيئات الحكومية بالمخالفة للقانون بصرف معاش والدها المتوفي لسنوات في محافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية- استولت على أموال إحدى الهيئات الحكومية – دون وجه حق- بالمخالفة للقانون عن طريق إدخالها الغش والتدليس على موظفي الهيئة المشار إليها، والاستمرار في صرف المعاش المستحق لها لوفاة والدها، وعدم الإفصاح عن واقعة زواجها، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء والاستيلاء على المال العام.