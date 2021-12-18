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ضبط سيدة ارتكبت جريمة قتل مدير جمعية أهلية في أسيوط

بسبب خلافات بينهما.
أماني عوض 8:54 م, السبت, 18 ديسمبر 21 8:54 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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توصلت الأجهزة الأمنية، إلى كواليس قتل مدير جمعية أهلية في محافظة أسيوط، بعدما اتضح أن سيدة وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وألقت القبض على المتهمة.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط ، بلاغًا من موظف بجمعية أهلية -كائن مقرها بدائرة المركز- عن اكتشافه قتل مدير الجمعية، داخل مقرها والعثور على جثة المذكور وبها جرحين قطعيين بالرقبة، وآثار بعثرة بدولاب يحتوي على بعض الأوراق الخاصة بالجمعية، وسلامة منافذ الجمعية وما قرره بعدم وجود ثمة مفقودات من مقرها.

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وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، فعقدت العزم على التخلص منه باستخدام سلاح أبيض “سكين”، وفور ارتكاب الواقعة استولت على هاتفه المحمول، وتوجهت لمدينة منفلوط وتخلصت منه بإلقائه بترعة الإبراهيمية.

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وأرشدت عن الأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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