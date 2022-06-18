ضبط سيارة محملة بـ35 طن أقماح أثناء تهريبها خارج محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذلك تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة م/ مجدي الخضر، ومن خلال حملة فجر اليوم برئاسة مفتاح عبد اللطيف – مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، عن ضبط سيارة محملة بـ35 طنًا من القمح المحلي بكفر الدوار أثناء نقلها خارج المحافظة.

وتمت مصادرة القمح المضبوط وتوريده بمطاحن كفر الدوار وضبط المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وقد أشاد اللواء المحافظ بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة للقضاء على السوق السوداء وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين، مؤكداً استمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.