«ضبط سيارة عملات على طريق الفيوم».. أحدث قضايا تجارة العملة في القاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 أشخاص من المتهمين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في قضيتين مختلفتين أثناء حيازتهم عملات أجنبية ومحلية في روض الفرج وعلى طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي.

الواقعة الأولى، ضبط فيها شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج- أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبحوزتهما مــبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي بمحافظة الفيوم، من ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالفيوم- أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما قررا بحيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.