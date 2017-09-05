ضبط سيارة بورش بمخالفة جمركية بالإسكندرية

مها أبوودن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط تهريب سيارة بورش بالمخالفة للقانون. وتمت عملية الضبط بناءً على معلومات توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بوجو

مها أبوودن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط تهريب سيارة بورش بالمخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط بناءً على معلومات توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بوجود سيارة ماركة بورش تحمل لوحات جمركية وخاصة بأحد المواطنين المصريين بأحد نوادى الإسكندرية تحمل لوحات جمرك السلوم ويشتبه في مخالفتها لأحكام الإتفاقية المصرية الليبية وتهربها من سداد الرسوم الجمركية الضرائب المستحقة عليها.

وأفادت التحريات بالتنسيق مع جمارك السلوم بأن السيارة في وضع مخالف جمركيا.

وتم إجراء التحريات عن مكان تواجد السيارة ومالكها وتشكيل لجنة جمركية وأمنية بالتنسيق مع جمارك السيارت بالإسكندرية ومباحث الضرائب والرسوم بالإسكندرية، حيث تم ضبط السيارة وقائدها وتخزينها بمخازن الجمارك.

وبلغت قيمة السيارة 421 ألف و295 جنيها، وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة مليون و591 ألفا و 961 جنيها، كما بلغ إجمالى الغرامات 272 ألف و 677 جنيها.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 193 لسنة 2017مكافحة تهريب إلتزام