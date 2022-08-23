ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملة بكفر الشيخ

شن الفرع الإقليمي التابع لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا للمخالفين من التجار، وضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة، وأخرى مجهولة المصدر.

كما تمكنت من تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة سوبر ماركت ومطاعم وكافيهات، وتحرير 14 محضر صحة لمطاعم لعدم وجود شهادات صحية ونظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على 6 كيلو لحوم مجهولة المصدر وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية، تم تنفيذ الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لمراقبة الأغذية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 740 علبة سجائر مستوردة وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتحفظت على 120 عبوة دخان معسل مجهول المصدر.

وحررت الحملة محضرا لمحطة وقود «غش تجاري» لحيازته كمية من الزيت قدرها 80 كرتونة بإجمالي 984 لترا مجهول المصدر وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مكتملة البيانات.

كما حررت محضرا لصاحب محطة تموين سيارات، لضبطها 40 جركن زيت مختلف الأحجام بإجمالي 310 لترات مجهولة المصدر، وبدون فواتير تدل على مصدره.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين غش تجاري لمطعم اسماك ومطعم لحوم وذلك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وأخرى بدون بيانات، والمضبوطات عبارة عن 100 كيلو أسماك مجمده، و20 طبق جمبري، و3 أكياس معبأة جمبري منتهية الصلاحية.

وتحفظت الحملة على 10 كيلو لحوم مفرومة معدة للطهي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسب تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

‏كما تمكنت من ضبط سيارة محملة بزيت سيارات باسم بترو توك وتم التحفظ على32 جركن زيت بإجمالي وزن 50 لترا مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره.