ضبط سكر وملابس ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

قامت إدارة التجارة الداخلية فى مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بشن عدة حملات على عدة قطاعات، وتمكنت من ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية دون ترخيص لحيازته سكر مجهول المصدر، وتم تحريز 122 شيكارة، وضبط محل بيع نظارات بحيازته نظارات مجهولة المصدر و تم تحريز عدد ٥٧ نظارة غير مدون عليها بيانات.

قاد أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له عدة حملات على عدة قطاعات، اذ تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص لحيازته سكر مجهول المصدر وتم تحريز 122 شيكارة عبوة الشيكارة، وزن الشيكارة نحو 50 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل بيع نظارات بحيازته نظارات مجهولة المصدر وتم تحريز كنية كبيرة من النظارات غير مدون عليها أي بيانات.

ونجحت الحملة في ضبط محل بيع مستلزمات طبية لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، اذ تم تحريز 21 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة تبلغ نحو 500 قطعة باجمالى 10 آلاف و500 قطعة اختبار حمل.

قاد أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له عدة حملات على عدة قطاعات، اذ تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص لحيازته سكر مجهول المصدر وتم تحريز 122 شيكارة عبوة الشيكارة، وزن الشيكارة نحو 50 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل بيع نظارات بحيازته نظارات مجهولة المصدر وتم تحريز كنية كبيرة من النظارات غير مدون عليها أي بيانات.

ونجحت الحملة في ضبط محل بيع مستلزمات طبية لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، اذ تم تحريز 21 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة تبلغ نحو 500 قطعة باجمالى 10 آلاف و500 قطعة اختبار حمل.

كما تمكنت الحملة من ضبط نحو 73 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة 4 علب سعة العلبة الواحدة تبلغ نحو 12 عبوة باجمالى 3504 قطعة خافض للحرارة وضبط 15 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة 8 علبة سعة العلبة الواحدة 300 سرنجة باجمالى 36 ألف سرنجة سعة 5 مليمتر.

كما تمكنت الحملة من ضبط نحو 73 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة 4 علب سعة العلبة الواحدة تبلغ نحو 12 عبوة باجمالى 3504 قطعة خافض للحرارة وضبط 15 كرتونة عبوة الكرتونة الواحدة 8 علبة سعة العلبة الواحدة 300 سرنجة باجمالى 36 ألف سرنجة سعة 5 مليمتر.

وتمكنت الحملة من ضبط محل بيع ملابس لحيازته ملابس قطنية مقلدة لعلامة تجارية لها حق الحماية ومجهولة المصدر وتم تحريز 312 علبة بداخلها ملابس قطنية وضبط نحو 314 كيس بداخلها ملابس قطنية وضبط نحو 70 علبة بداخلها ملابس داخلية قطنية وكمية من البوكسر الرجالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.