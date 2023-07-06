ضبط «سايس» لاتهامه بضرب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تعليق مدعوم بصور زعم خلاله شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة -مُقيم بمحافظة الإسكندرية- باعتداء سايس عليه بالضرب وإتلاف سيارته، بدعوى إجباره على سداد مبلغ مالي نظير استيقاف سيارته.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجته -مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر- بتضررهما من منع “السايس” المُشار إليه الأول من ترك سيارته أسفل العقار محل سكنهما.

وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم، وخلالها المشكو في حقه اعتدى عليهما بالسب، ومحاولة التعدي بالضرب على الشاكي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وقرر إيقاف الشاكي سيارته أمام مدخل الجراج محل عمله الكائن أسفل العقار محل سكن الشاكيان، ولدى التنبيه عليهما بعدم تكرار ذلك اعتدى عليه بالسب وإلقاء الشاكية الثانية القمامة عليه.

وتبين أن المشكو في حقه يزاول مهنة “سايس”، بدون ترخيص بجراج في المنطقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.