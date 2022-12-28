ضبط سارقي أغطية الصرف الصحي بالإسكندرية بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة

نجحت جهود مسؤولى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فى ضبط بعض المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف من بعض شوارع المدينة والتحفظ على المسروقات ، حيث تم تحرير المحضر رقم 25858 جنح الرمل أول وتم عرضهم علي النيابة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ويأتى ذلك الجهد بعد أن رصدت كاميرا أحد المواطنين قيام شخصين من نباشي القمامة بالاستيلاء وسرقة مطبق بشارع ابن فاتن متفرع من شارع ونجت بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية وأبلغ عن الواقعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وعلى الفور قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتكليف اللواء مجدي الضبع مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن وإيهاب سالم مدير عام الأمن بالشركة بفحص الموضوع واتخاذ اللازم قانوناً. وعليه تم إبلاغ قسم شرطة أول الرمل وعمل المحضر اللازم والتنسيق مع السيد رئيس مباحث القسم.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية ، بالإضافة إلى تعاون المواطنين بشكل إيجابى والإبلاغ الفورى عن سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى، الأمر الذى يؤثر بدوره على سرعة القبض على سارقى أغطية المطابق وتعرض أرواح المواطنين للخطر .

وأشار رئيس الشركة على استمرار جهود الشركة فى تغطية مطابق الصرف الصحى التى تتعرض للسرقة لحماية أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار فى حملات التوعية على مستوى محافظة الإسكندرية لحث المواطنين على ضرورة التعاون مع الاجهزة التنفيذية والإبلاغ الفورى عن هذه الحالات لسرعة ضبط المتهمين والخارجين عن القانون.

وأضاف رئيس الشركة أن سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى تعرض حياة المواطنين للخطر خاصة الأطفال وتؤدي إلي انتشار الباعوض والحشرات، بالإضافة إلي تكبد الشركة أموالا طائلة لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات قياسية.

كما ناشد المواطنين بالتحرك الفورى والإبلاغ عن حالات السرقة من أجل الحفاظ على حياة الجميع، وإرسال الفيديوهات أو الصور الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للشركة أو للجهات الامنية لإتخاذ اللازم حيالها للقضاء علي تلك الظاهرة.وللإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٧٥لشركة محافظات القناة أو عن طريق الواتساب على الرقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكانت محافظة الإسكندرية قد تعرضت الأحد الماضي لأمطار غزيرة جدا استمرت لساعات طويلة على مختلف المناطق، نتج عنها تجمعات للمياه بمناطق وسط والجمرك وغرب وهو ما قوبل بتكثيف جهودالعاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وصرح اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية بأن استمرار هطول الأمطار بغزارة على عدة مناطق فاقت الطاقة الاستيعابية للمنظومة تسبب ببعض التجمعات وتم التعامل معها بسيارات وبدالات الشركة.. ولزم التنويه إلى أن الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي بالمنظومة ١.٨ مليون م٣/اليوم تصل في حالات الطوارئ لـ ٢.٢ مليون م٣/اليوم تشغل التصرفات الآدمية منها ١.٥ مليون م٣/ اليوم بالإضافة إلى ٠.٧ مليون م٣/ يوم مياه أمطار يمكن استقبالها بالمنظومة.

وتابع : الكمية التى سقطت على محافظة الإسكندرية يوم ٢٥ ديسمبر أضعاف هذه الكمية الأمر الذى أدى إلى تراكمها فى شوارع بعض المناطق وفي انتظار تقرير الهيئة العامة للأرصاد.

وقد تم البدء فى دراسة وتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لصرف وإدارة مياه الأمطار فى الإسكندرية بغرض فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى وتم إنهاء ٣ مشروعات هي جزء من المرحلة الأولي للاستراتيجية وتمت الدراسة والاشراف على التنفيذ بواسطة استشاري المشروع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية و الجهة القائمة للمشروع ادارة المياه الهيئة الهندسية و برعاية محافظة الاسكندرية و لم تظهر أى تجمعات لمياه الأمطار اثناء النوة الاخيره فى المواقع التى تمت فيها مشروعات استراتيجية مياه الأمطار.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس الشركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة سريان المياه في بعض المناطق.

وشهدت المحافظة أمطاراً متقطعة من خفيفة إلي متوسطة علي مدار الأسبوع الماضي ولم تتسبب في أي تجمعات ونظراً لغزارة الأمطار واستمرارها لعدة ساعات الأمس الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 ظهرت تجمعات مياه الأمطار بمناطق غرب ومحرم بك والمنشية ولم تدخر الشركة جهدا في رفع التجمعات ولم تتعرض المحافظة لأي إعاقة مرورية رغم كميات الأمطار الكبيرة.