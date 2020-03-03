ضبط سائق يبيع منشطات على الركاب في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية – مساء أمس الثلاثاء- من ضبط سائق، أثناء تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مباني الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته 4 حقائب سفر، بداخلهم كمية من المنشطات، عبارة عن مستحضرات طبية، عسل، شيكولاته مجهولة المصدر.

وبمواجهة السائق، أقر بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية، بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد، وذلك بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة وتحرر محضرًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، ضمن الحوادث التي وقعت مساء الثلاثاء، اعتدى اثنين على سيدة بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، وسلطا كلبهما عليها.

وصلت السيدة إلى إحدى المستشفيات، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية -ربة منزل- مصابة بكدمة شديدة وتجمع دموي بإدعاء عقر كلب.

وبالفحص وسؤال المصابة، قررت قيام شخصين، صاحب محل أسماك، ونجله، بالتعرض لزوجة ابنها أثناء سيرها بالطريق العام.

وأضافت أنها أثناء معاتبتها لهما، اعتدى عليها بالسب والشتم، واطلاق الكلب الخاص بهما عليها وعقرها، مما أدى إلى حدوث إصابتها.

وأمكن ضبط المذكوران والكلب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية معهما.