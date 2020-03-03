لايف

ضبط سائق يبيع منشطات على الركاب في مطار القاهرة

أثناء تواجده بساحة انتظار السيارات بمطار القاهرة وبحوزته 4 حقائب.
أماني عوض 1:39 ص, الأربعاء, 4 مارس 20 1:39 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية – مساء أمس الثلاثاء- من ضبط سائق، أثناء تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مباني الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته 4 حقائب سفر، بداخلهم كمية من المنشطات، عبارة عن مستحضرات طبية، عسل، شيكولاته مجهولة المصدر.

وبمواجهة السائق، أقر بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية، بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد، وذلك بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة وتحرر محضرًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، ضمن الحوادث التي وقعت مساء الثلاثاء، اعتدى اثنين على سيدة بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، وسلطا كلبهما عليها.

وصلت السيدة إلى إحدى المستشفيات، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية -ربة منزل- مصابة بكدمة شديدة وتجمع دموي بإدعاء عقر كلب.

وبالفحص وسؤال المصابة، قررت قيام شخصين، صاحب محل أسماك، ونجله، بالتعرض لزوجة ابنها أثناء سيرها بالطريق العام.

وأضافت أنها أثناء معاتبتها لهما، اعتدى عليها بالسب والشتم، واطلاق الكلب الخاص بهما عليها وعقرها، مما أدى إلى حدوث إصابتها.

وأمكن ضبط المذكوران والكلب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية معهما.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تزوير شيكات وشهادات تخرج.. موظفة تسرق 3 ملايين جنيه من صاحبة مركز طبي

أماني عوض 4:46 م, الجمعة, 28 فبراير 20

الأسبوع بـ 100 ألف جنيه.. مدرس يدير عصابة لزواج القاصرات عبر «فيس بوك»

أماني عوض 3:58 م, الخميس, 27 فبراير 20

الأمن يكشف تفاصيل انقلاب سيارة بداخلها 2800 طلقة نارية بسوهاج

أماني عوض 2:55 م, الخميس, 27 فبراير 20

أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه

أماني عوض 12:41 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تضرر طفل كفيف من سوء معاملة والديه

أماني عوض 1:36 م, الأحد, 23 فبراير 20

الأهالي استعانت بالمشايخ لإخمادها.. تلميذة لغز الحرائق الغامضة بكفر الشيخ

أماني عوض 8:56 م, الخميس, 20 فبراير 20