ضبط سائق نقل عطل حركة المرور وأشخاص استعرضوا بسياراتهم في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة نقل تسبب في تعطيل حركة المرور في محافظة القاهرة ، وذلك عقب تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضبطت مرتكبي واقعة الاستعراض بسياراتهم في منطقة النزهة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الاستعراضية والاحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم ، مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه -مقيم بمحافظة الفيوم- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم وجود رخصة تسيير، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه بأداء بعض الأشخاص حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه، بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

واستهدفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المنطقة محل الشكوى، وتمكنت من ضبط قائدي السيارات المُشار إليها وهما شخصين، واتخذت الإجراءات القانونية.