ضبط سائق نقل صدم سيدة وتسبب في وفاتها أثناء عبور «الدائري»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل لاتهامه بارتكاب جريمة الاصطدام بإحدى السيدات وإصابتها مما أدى إلى وفاتها في محافظة القاهرة ، بعدما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بوقوع مصادمة ومتوفي أعلى الطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء عبور إحدى السيدات -مقيمة بمحافظة القليوبية- الطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مرتكب الواقعة أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، مستقلًا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه واعتداء الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.