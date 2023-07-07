ضبط سائق ميكروباص ظهر فيديو يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

ضبطت أجهزة الأمن المتهم بارتكاب مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أثناء فتح قائد سيارة ميكروباص الباب الأمامي للسيارة، وارتكاب حركات استعراضية أثناء سيره بالطريق الدائري في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، واتضح أنها مسجلة باسم أحد مكاتب الرحلات ملك أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- وباستدعائه وبسؤاله قال إن السيارة بحوزة سائق يعمل لديه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة والسائق أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.