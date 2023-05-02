ضبط سائق ميكروباص صدم طفلًا أثناء عبوره الشارع في عين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق سيارة ميكروباص متهم بارتكاب واقعة الاصطدام بطفل في سنوات عمره السابعة، وإحداث إصابته في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، مـصاب باضطراب بدرجة الوعي وبجروح متفرقة بالجسـم، إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال والـده قال إنه أثناء سير نجله بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة “ميكروباص” وفرت هاربة، نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليها وقائدها، واتضح أنه سائق من ذات المنطقة، وبمواجهتـه اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.