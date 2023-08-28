ضبط سائق ميكروباص صدم سيدة وتسبب في وفاتها بدمياط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إدعاء صاحبة الحساب باصطدام قائد دراجة نارية، بوالدتها أثناء سيرها في أحد الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط، والتسبب في وفاتها وفر هاربًا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دمياط من إحدى المستشفيات عن استقبالها والدة الشاكية ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالجسم إثر إدعاء حادث وتوفيت على إثرها، وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبط السيارة، وقائدها سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط- وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.