ضبط سائق ميكروباص تسبب في وفاة طالبة صدمها أثناء عبور الشارع بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق ميكروباص متهم بالاصطدام بطالبة أثناء عبورها الشارع بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة ، مما أدى إلى وفاتها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي شرطة النجدة بلاغًا بوقوع مصادمة ومتوفي بدائرة قسم شرطة المقطم، بمديرية أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص “خالي من الركاب” قيادة سائق اصطدم بطالبة، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء عبورها الطريق محل البلاغ،

ونتج عن ذلك الاصابات المشار إليها، كما لاذ السائق بالفرار تاركًا السيارة، وتم نقلها لإحدى المستشفيات، وبسؤال والدها أيد ما سبق واتهم قائد الميكروباص في وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.