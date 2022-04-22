كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله حدوث مشادة كلامية بين قائد إحدى سيارات الأجرة “ميكروباص” وفتاتين بمحافظة دمياط.

تعود الواقعة، إلى رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله نزول قائد إحدى سيارات الأجرة “ميكروباص” من السيارة أثناء سيرها وحدوث مشادة كلامية بينه وفتاتين عقب توقفها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها “سائق” -مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط- وحددت هوية الفتاتين “طالبتين”.

وباستدعائهما وسؤالهما قررتا أنهما عقب استقلالهما السيارة المشار إليها من أحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة، بسبب السرعة الزائدة على إثرها عاد قائد السيارة للموقف مرة أخرى، وأثناء اقترابه نزل من السيارة أثناء سيرها معرضًا حياة مستقليها للخطر.

وقررت إحداهما أنها أثناء فتح قائد السيارة باب السيارة اصطدم بوجهها، وحدثت إصابتها بكدمة بالوجه، واتهموا قائد السيارة بالرعونة في القيادة والتسبب في إصابة الثانية، واتخذت الإجراءات القانونية.