ضبط سائق مركبة نقل جماعي ظهر في فيديو غير متزن لتناوله المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، القبض على سائق مركبة نقل جماعي ظهر في فيديو في حالة عدم إتزان نتيجة تناوله المخدرات أثناء القيادة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سائق مركبة نقل جماعي “مينى باص”، جالسًا على عجلة القيادة في حالة عدم إتزان لتناوله مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة الإستروكس المخدر، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.