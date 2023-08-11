ضبط سائق «لودر» صدم مواطنًا أثناء عبور الطريق في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد معدة “لودر” بعد الاصطدام بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق محدثًا إصابته التي أودت بحياتها في أحد مناطق القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بوقوع مصادمة ومتوفي أعلى أحد الكباري في المنطقة.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء سير مُعدة “لودر” بمحل البلاغ، اصطدام قائدها بشخص توفى مُتأثرًا بإصابته، أثناء عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.