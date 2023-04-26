ضبط سائق في شركة توصيل سرق أجنبي أثناء رحلته لمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أحد سائقي شركات التوصيل الإلكترونية، لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول، أثناء توصيله مطار القاهرة، بعد الادعاء بتعطل السيارة على طريق السويس.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، قال إنه أثناء استقلاله سيارة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية متجهًا إلى المطار، سرق قائد السيارة حقيبتين بداخلهما بعض الملابس، ومبلغ مالي عملات أجنبية، عقب إيهامه بوجود عطل بالسيارة فنزل منها وفر قائدها بها هاربًا، وذلك بطريق السويس بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولي عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.