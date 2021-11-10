ضبط سائق طمس اللوحات المعدنية لسيارة نقل في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى سائق سيارة نقل مرتكب واقعة طمس اللوحات المعدنية الخاصة بها، والسير في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صورة لسيارة نقل طمس قائدها اللوحات المعدنية الخاصة بها.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها ملك إحدى السيدات، وقيادة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبطه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته السيارة المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.