لايف

ضبط سائق طمس اللوحات المعدنية لسيارة نقل في القاهرة

أثناء السير في منطقة مدينة نصر.
أماني عوض 3:36 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:36 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى سائق سيارة نقل مرتكب واقعة طمس اللوحات المعدنية الخاصة بها، والسير في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صورة لسيارة نقل طمس قائدها اللوحات المعدنية الخاصة بها.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها ملك إحدى السيدات، وقيادة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

اقرأ أيضا  ملابسات واقعة دخول شخص يمتطي «حمارًا» لمحطة قطار في المنوفية

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبطه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته السيارة المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: وفرنا الكميات اللازمة

صفية حمدي 1:42 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

سحب 6480 رخصة سيارة ودراجة نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 1:17 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الأتوستراد

أماني عوض 1:05 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

منذ 2015.. كواليس فيديو عن ضرب شخص لزوجته بالشارع في القليوبية

أماني عوض 12:48 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

عوض تاج الدين: 407 ملايين دولار تكلفة شراء لقاحات كورونا (فيديو)

محمد مجدي 11:38 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

اختتام المؤتمر الدولي لأجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء باعتماد إعلان القاهرة 2021

المال - خاص 11:15 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21