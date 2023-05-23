ضبط سائق شركة توصيل لاتهامه بالتحرش وضرب فتاة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق في محافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى، وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة- وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، حددت مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والاعتداء عليه بالسب والشتم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.