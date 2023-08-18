ضبط سائق سيارة نقل صدم أخرى بسبب السرعة الزائدة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد سيارة نقل ارتكب واقعة السير برعونة مما تسبب في الاصطدام بقائد سيارة أخرى، وتعريض حياة المواطنين للخطر في محافظة الجيزة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من قائد سيارة نقل بتهمة السير برعونة وسرعة عالية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وبالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبسؤالها قالت إن شقيقها -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر- هو مستقل السيارة التي تعرضت للحادث، وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه.

وأمكن تحديد وضبط السيارة النقل منتهية الترخيص وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.