ضبط سائق سيارة «ميني باص» عطّل حركة المرور بشارع الطيران بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ميني باص ارتكب مخالفة مرورية بتجاوز الجزيرة الوسطى بشارع الطيران وتسبب في تعطيل حركة المرور.

جاء ذلك في ضوء رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تجاوز سيارة “ميني باص” الجزيرة الوسطى بشارع الطيران، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والدوران في الجهة الأخرى معطلاً حركة المرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضبط مرتكبها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.