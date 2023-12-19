ضبط سائق سيارة صدم مواطنًا أثناء عبور كوبري في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة بتهمة الاصطدام بأحد الأشخاص، وإحداث إصابته التي أودت بحياته أثناء عبور الطريق أعلى كوبري في محافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوفاة فني ميكانيكا بإحدى الهيئات، متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة به، ولاذت بالفرار أثناء عبوره الطريق أعلى أحد الكباري.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- وأمكن ضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.