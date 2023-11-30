ضبط سائق سيارة صدم شخصًا أثناء عبور الطريق في الشروق

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة اصطدم بأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته في محافظة القاهرة ، بعدما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بحدوث مصادمة ومصاب.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء عبور محاسب اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها، نتج عن ذلك إصابته التي أوت بحياته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وعلل انصرافه من محل البلاغ خوفًا من تعدى الأهالي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.