ضبط سائق سرق هاتف أجنبي أثناء توصيله في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق ارتكب واقعة سرقة هاتف شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بأسلوب الخطف، أثناء استقلاله السيارة معه ودفع الأجرة بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من طالب -يحمل جنسية إحدى الدول- قال إنه أثناء استقلال سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، للتوجه إلى محل إقامته وأثناء دفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يخطف الهاتف المحمول الخاص به، ولاذ بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها.

وتبين أنها بحوزة سائق -مقيم بمحافظة الفيوم- وأنه وراء إرتكاب الواقعة، وأمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب الخطف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.