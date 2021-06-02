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ضبط سائق جرار زراعي لتفريغه حمولة صرف بمجرى مائي في الشرقية

بمنطقة فاقوس.
أماني عوض 3:37 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 3:37 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق جرار زراعي متهم بتفريغ حمولة الصرف الصحي في أحد المجاري الزراعية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن جهود كشف ملابسات الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول صورة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن تفريغ أحد قائدي جرارات كسح الصرف الصحي حمولة الجرار قيادته بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية.

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطه والجرار المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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