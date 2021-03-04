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ضبط سائق «توك توك» متهم بصدم فتاة وسحلها في الشرقية

بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة.
أماني عوض 11:47 م, الخميس, 4 مارس 21 11:47 م, الخميس, 4 مارس 21

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توصلت أجهزة وزارة الداخلية إلى ملابسات واقعة اصطدام مركبة “توك توك” بإحدى الفتيات في محافظة الشرقية وسحلها، وألقت القبض على المتهم في الحادث.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تضمن اصطدام دراجة نارية “توك توك” بفتاة أثناء سيرها بالشارع، مما أدى إلى سحلها لمسافة 5 أمتار تقريبًا.

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وبالفحص تبين اصطدام مركبة “توك توك” بدون لوحات معدنية قيادة سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس- بإحدى الفتيات طالبة -مقيمة ببندر فاقوس- أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط قائد المركبة المذكور، وبمواجهته قرر اصطدامه بالفتاة دون قصد، وبسؤال الفتاة أيدت أقواله.

وأضافت أنها ركضت لمحاولة اللحاق به ظنًا منها بأن هاتفها قد سقط به عرضًا، وأجري الصلح والتراضي بينهما بناءً على رغبتهما.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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